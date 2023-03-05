Між Польщею та Німеччиною виникла напруженість через допомогу Україні – Bloomberg

Німецькі політики пов'язують її з прийдешніми виборами в Польщі.

Розкол між Німеччиною та Польщею ризикує підірвати спільні зусилля щодо постачання зброї українським військовим.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Сварки у Варшаві та Берліні через ракети, танки і запасні частини вийшли на новий рівень, навіть незважаючи на те, що президент Володимир Зеленський закликає західних прихильників "поспішити" з доставкою озброєнь до того, як почнеться якийсь весняний наступ", - йдеться у статті.

Останнім часом польські лідери не втрачають можливості "напасти" на Берлін зі звинуваченнями у зволіканнях у відправленні бойових танків на фронт, повідомляє видання. Зокрема, польський лідер Анджей Дуда критикував Німеччину через проблеми з постачанням запчастин для старих танків Leopard.

"Основна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччини, здебільшого на виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції та постачати не лише танки, а й запасні частини", – говорив Дуда.

Німецька сторона стверджує, що оскільки в арсеналі більше немає A4, у німецьких військових немає і деталей для них. Крім цього, Німеччина публічно вказувала на те, як її критики поспішно намагаються привезти застарілі танки у форму для постачання Україні. Зокрема, відповідне зауваження щодо запасів польських моделей Leopard 2A4 десятирічної давності міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив на зустрічі НАТО у Брюсселі.

Крім цього, польські та німецькі політики обмінювалися звинуваченнями у тому, чия енергетична політика більше допомогла збагатитися москві.

Неназваний чиновник висловив журналістам побоювання, що суперечки можуть завадити постачанню зброї в Україну.

"Німеччина більшою мірою зосереджена на суперництві з Польщею за здобуття похвали від міжнародних гравців, ніж на наданні Києву всього, що йому потрібно", – сказало джерело.

Примітно, що суперечки відбуваються за кілька місяців до виборів у Польщі, які, ймовірно, відбудуться у жовтні. За словами джерела агентства, правління канцлера Німеччини Олафа Шольца переконане, що напруженість пов'язана саме з виборами, і очікує, що ситуація нормалізується із завершенням кампанії.

Співпраця в інших сферах, наприклад, енергетиці, активно продовжується. Наприклад, Німеччина готує ґрунт для продажу нафтопереробного заводу неподалік від Берліна, який належав російській державній нафтовій компанії. Купівлею частки зацікавлена польська державна компанія PKN Orlen SA.

Нагадаємо, 24 лютого Польща передала Україні перші танки Leopard.