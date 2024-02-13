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Між росією та Україною можливий справедливий мир – Ердоган

13 лютого 2024, 19:06
Між росією та Україною можливий справедливий мир – Ердоган
Фото: Прямий
Попри активну війну Анкара вірить, що справедливий мир можливий.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у ході Світового урядового форуму, який триває в Дубаї, повідомляє Укрінформ.

"Ми взяли на себе відповідальність забезпечити припинення вогню під час російсько-української війни, а потім прокласти шлях до постійного миру. Стамбульський процес показав, що сторони можуть збиратися і зустрічатися за мінімумом моментів. Чорноморська ініціатива запобігла подальшому поглибленню продовольчої кризи", - заявив турецький президент. 

Ердоган додав, що що Туреччиною було зроблено багато політичних, дипломатичних та економічних кроків, аби "конфлікт" було припинено.

"Вони були спрямовані на гасіння пожежі, а не на її розпалювання. Незважаючи на кровопролиття, руйнування та біль, ми все ще віримо, що справедливий мир можливий. Сподіваюся, ми продовжимо активізувати наші зусилля для цього", - сказав він.

Ми також повідомляли, що Туреччина обговорить з росією "новий механізм" експорту українського зерна.

 

РосіяАнкарамирЕрдоган

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