Між росією та Україною можливий справедливий мир – Ердоган

Попри активну війну Анкара вірить, що справедливий мир можливий.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у ході Світового урядового форуму, який триває в Дубаї, повідомляє Укрінформ.

"Ми взяли на себе відповідальність забезпечити припинення вогню під час російсько-української війни, а потім прокласти шлях до постійного миру. Стамбульський процес показав, що сторони можуть збиратися і зустрічатися за мінімумом моментів. Чорноморська ініціатива запобігла подальшому поглибленню продовольчої кризи", - заявив турецький президент.

Ердоган додав, що що Туреччиною було зроблено багато політичних, дипломатичних та економічних кроків, аби "конфлікт" було припинено.

"Вони були спрямовані на гасіння пожежі, а не на її розпалювання. Незважаючи на кровопролиття, руйнування та біль, ми все ще віримо, що справедливий мир можливий. Сподіваюся, ми продовжимо активізувати наші зусилля для цього", - сказав він.

Ми також повідомляли, що Туреччина обговорить з росією "новий механізм" експорту українського зерна.