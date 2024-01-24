Між Україною та росією сьогодні готувався обмін полоненими – ГУР
У середу, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між росією та Україною.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", – уточнив він.
Юсов також наголосив, що озвучена росією інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, наразі перевіряється.
Нагадаємо, у Бєлгородській області 24 січня розбився російський важкий військово-транспортний літак Іл-76. Усі, хто перебував на борту, загинули. За одними даними, літак міг перевозити ракети С-300. Водночас в рф заявляють, що на борту були українські військовополонені, але Україна цього наразі не підтверджує.