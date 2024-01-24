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Між Україною та росією сьогодні готувався обмін полоненими – ГУР

24 січня 2024, 14:29
Між Україною та росією сьогодні готувався обмін полоненими – ГУР
У розвідці України підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими.

У середу, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між росією та Україною.   

Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", – уточнив він.

Юсов також наголосив, що озвучена росією інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Нагадаємо, у Бєлгородській області 24 січня розбився російський важкий військово-транспортний літак Іл-76. Усі, хто перебував на борту, загинули. За одними даними, літак міг перевозити ракети С-300. Водночас в рф заявляють, що на борту були українські військовополонені, але Україна цього наразі не підтверджує.

обмін полоненимиполоненіавіавійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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