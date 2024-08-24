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Між Україною та росією відбудеться великий обмін полоненими на День Незалежності – Reuters

24 серпня 2024, 14:57
Між Україною та росією відбудеться великий обмін полоненими на День Незалежності – Reuters
Фото: zik.ua
росія та Україна готуються до обміну 115 полоненими за посередництва ОАЕ.
росія та Україна мають намір обмінятися 115 полоненими.
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника ОАЕ.
 
Зазначається, що обмін нібито має відбутися в суботу, 24 серпня, за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).
 
Цей обмін стане першим подібним випадком з початку нового етапу війни після наступу українських військових на територію росії у Курській області, що розпочався 6 серпня.
 
За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, МО рф підтвердило обмін військовополоненими. До росії нібито повернулися 115 російських військових, які потрапили в полон на курському напрямку, натомість передано 115 полонених ЗСУ, повідомляє відомство.
 
На кого саме обміняли російських військових, не повідомляють. Усі російські військовослужбовці після обміну перебувають у білорусі.

 

війна в Україніросія окупантиполонені

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