Між Україною та росією відбудеться великий обмін полоненими на День Незалежності – Reuters

росія та Україна мають намір обмінятися 115 полоненими.

Зазначається, що обмін нібито має відбутися в суботу, 24 серпня, за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Цей обмін стане першим подібним випадком з початку нового етапу війни після наступу українських військових на територію росії у Курській області, що розпочався 6 серпня.

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, МО рф підтвердило обмін військовополоненими. До росії нібито повернулися 115 російських військових, які потрапили в полон на курському напрямку, натомість передано 115 полонених ЗСУ, повідомляє відомство.

На кого саме обміняли російських військових, не повідомляють. Усі російські військовослужбовці після обміну перебувають у білорусі.