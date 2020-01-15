Між Україною та Сінгапуром зникне подвійне оподаткування
Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи", повідомляє "Економічна правда".
За його ухвалення проголосували 327 народних депутатів, повідомляє "Укрінформ".
Верховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, вчинений 16 серпня 2019 року в м. Києві, який набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.
Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із Сінгапурською Стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.
Читайте також: Завдяки держпідтримці аграрії придбали на 30% більше української техніки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?