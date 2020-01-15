Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Між Україною та Сінгапуром зникне подвійне оподаткування

За його ухвалення проголосували 327 народних депутатів
Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із Сінгапурською Стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.
Між Україною та Сінгапуром зникне подвійне оподаткування Сінгапур: Маршрут майбутньї гонки Formula One, 11 вересня 2014. Гран-прі Сінгапуру відбудеться 21 вересня. Фото: AFP

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи", повідомляє "Економічна правда".

За його ухвалення проголосували 327 народних депутатів, повідомляє "Укрінформ".

Верховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, вчинений 16 серпня 2019 року в м. Києві, який набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із Сінгапурською Стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Читайте також: Завдяки держпідтримці аграрії придбали на 30% більше української техніки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2020 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.