Завдяки держпідтримці аграрії придбали на 30% більше української техніки
Українські аграрії в 2019 році в рамках програми держпідтримки придбання вітчизняної техніки і обладнання придбали їх на суму понад 5,77 млрд грн, що на 31,2% більше, ніж в 2018 році, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомила секретар Нацкомітету з промислового розвитку Олена Саліхова.
"При цьому розмір компенсації (25% вартості - ред.) за придбану техніку за даними Мінекономіки, за фактом в 2019 році склав 640 млн грн (задоволені заявки аграріїв по вересень), тоді як заявки, подані в жовтні-листопаді на суму 563 млн грн не компенсовані, а техніка була придбана", - повідомила вона в ході робочої зустрічі заступник міністра розвитку економіки Тарасом Висоцьким.
У свою чергу Висоцький зазначив, що ця програма недофінансована в зв'язку з тим, що в бюджеті було передбачено на ці цілі менше коштів (682 млн грн - ред.), ніж попит на цю програму.
"Аграрії набагато більше купили техніки за програмою, ніж в бюджеті було коштів, тому можна обговорювати можливість розгляду цієї компенсації в 2020 році. Наша позиція - завершити всі програми", - зазначив заступник міністра,
Він повідомив, що за четвертий квартал, коли коштів на компенсацію вже не залишилося, аграріями була придбана техніка на 2 млрд грн, що означає компенсацію ще 500 млн грн.
Торкаючись розрахунків за програмою на 2020 рік, Саліхова зазначила, що експертна оцінка виробничих програм сільгоспмашинобудівників і прогнозованих обсягів продажів їх дилерів свідчить про збільшення обсягів реалізації вітчизняної техніки, мінімум, на 15% в 2020 році.
"Виходячи з цього, необхідні обсяги фінансування програми компенсації вартості техніки та обладнання на 2020 рік складають 1 млрд 946 млн грн: 1 млрд 383,5 млн грн - розмір компенсації з урахуванням збільшення обсягів реалізації на 15%, і 563 млн грн - боргу перед аграріями за придбану в 2019 році техніку", - зазначила секретар Нацкомітету.
Нагадаємо, що ЄІБ виділить кошти на розвиток сільського господарства в Україні.
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