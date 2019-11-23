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ЄІБ виділить кошти на розвиток сільського господарства в Україні

Європейський інвестиційний банк виділить кошти на розширення складської інфраструктури та придбання зерновозів
Європейський інвестиційний банк вирішив виділити фінансування на розвиток українського агросектору.
ЄІБ виділить кошти на розвиток сільського господарства в Україні Фото: guardian.co.uk

Виділені ЄІБ кошти будуть спрямовані на розширення складської інфраструктури, придбання нової сільськогосподарської техніки та обладнання, а також вагонів для перевезення зерна. Очікується, що ці інвестиції допоможуть збільшити обсяг виробництва і реалізації української агро-продукції, передає NV.UA.

Фінансування посприяє підвищенню економічної активності в регіоні, оскільки передбачається залучити 15-20 місцевих субпідрядних малих і середніх підприємств.

Частина нового обладнання буде імпортована з країн Євросоюзу, що допоможе розширити відносини між ЄС і Україною.

Нагадаємо, що комітет з питань аграрної політики та земельних відносин найближчим часом неофіційно обговорить два законопроєкти, які стосуються земельної реформи та скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

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23 11 2019 12:00
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