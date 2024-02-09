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ПОЛІТИКА

Експрезидент Польщі закликає до співпраці та інновацій у сільському господарстві з українськими партнерами

09 лютого 2024, 21:53
Експрезидент Польщі закликає до співпраці та інновацій у сільському господарстві з українськими партнерами
Лех Валенса. Фото: Андрій Романенко / pravda.com.ua
Лех Валенса закликає агровиробників "займатися новими технологіями" та "співпрацювати з українцями".

Колишній президент Польщі Лех Валенса (1990-1995) закликав польських та інших європейських бізнесменів перестати хвилюватися щодо України та того, що в Європі називають «неконтрольованим припливом» української сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Погляньте на Європу та побачите, що Бог дав кожній із цих країн. Наприклад, Бог дав Франції добрий виноград. Італійцям подарували великі артефакти історії. Польщі – центральне становище у Європі – торговельні шляхи. А Україні – родючий, екологічно чистий ґрунт", – сказав Валенса, виступаючи на дискусійній панелі Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. 

Валенса закликав "займатися новими технологіями у цій галузі та співпрацювати з українцями".

Нагадаємо, угорські та польські фермери влаштували страйки на кордонах з Україною. Вони вимагають скасувати безмитний експорт української продукції, який Єврокомісія дозволила ще на рік.

Польщасільське господарство

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