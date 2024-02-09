Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Угорські фермери почали протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною

09 лютого 2024, 19:10
Угорські фермери почали протест біля пункту пропуску
Фото: dw
Угорські фермери заявили про невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік.

Угорські та польські фермери влаштували страйки на кордонах з Україною. Вони вимагають скасувати безмитний експорт української продукції, який Єврокомісія дозволила ще на рік.

Про це пишуть угорське видання VG і польське Gazeta.

Зокрема, угорські фермери заявили про невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік. Вони вважають, що на продукцію, що надходить з-за меж Європейського Союзу, треба також поширювати ті ж правила, які мають дотримуватися фермери ЄС.

Окрім цього угорські фермери заявляють, що Україна нібито нав'язує споживачам Євросоюзу ГМО-продукти.

У Польщі фермери розпочали чергові протести, про які вони повідомляли заздалегідь. Станом на 10.00 заблокували пункт пропуску на кордоні із Україною "Медика-Шегині".

31 січня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити на рік, до середини 2025 року, безмитний режим для експорту з України. Проте він не такий ліберальний, як у попередні два роки, і враховує особливості фермерів ЄС. Нові автономні торгові заходи фактично передбачають запровадження квот на найчутливіші продукти — мʼясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита. Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.

фермери

Останні матеріали

Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Політика
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 00:40
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Політика
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 16:10
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Політика
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 23:31
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Політика
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 16:14
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера "підірве" вибори у США. Вони сподіваються на громадянську війну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 12:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється