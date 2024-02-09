Угорські фермери почали протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною

Угорські фермери заявили про невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік.

Угорські та польські фермери влаштували страйки на кордонах з Україною. Вони вимагають скасувати безмитний експорт української продукції, який Єврокомісія дозволила ще на рік.

Про це пишуть угорське видання VG і польське Gazeta.

Зокрема, угорські фермери заявили про невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік. Вони вважають, що на продукцію, що надходить з-за меж Європейського Союзу, треба також поширювати ті ж правила, які мають дотримуватися фермери ЄС.

Окрім цього угорські фермери заявляють, що Україна нібито нав'язує споживачам Євросоюзу ГМО-продукти.

У Польщі фермери розпочали чергові протести, про які вони повідомляли заздалегідь. Станом на 10.00 заблокували пункт пропуску на кордоні із Україною "Медика-Шегині".

31 січня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити на рік, до середини 2025 року, безмитний режим для експорту з України. Проте він не такий ліберальний, як у попередні два роки, і враховує особливості фермерів ЄС. Нові автономні торгові заходи фактично передбачають запровадження квот на найчутливіші продукти — мʼясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита. Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.