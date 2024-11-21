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ПОЛІТИКА

Міжконтинентальна провокація: росія демонструє можливість ядерного удару

21 листопада 2024, 13:44
Міжконтинентальна провокація: росія демонструє можливість ядерного удару
Фото: скріншот
Акцентується, що російські міжконтинентальні балістичні ракети РС-26 "Рубеж", "Тополь" або "Ярс" призначені для доставки зброї масового ураження.

Запустивши по Україні міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), росія провела демонстрацію можливості ядерного удару.

Такого висновку дійшли в Defence Express.

Акцентується, що російські міжконтинентальні балістичні ракети РС-26 "Рубеж", "Тополь" або "Ярс" призначені для доставки зброї масового ураження. А з огляду на те, що МБР, якою рф атакувала Україну, не завдала "істотних наслідків", цей удар був саме демонстрацією, ідеться в публікації.

При цьому в Defence Express додали, що на тлі цього залишаються питання, зокрема про те, куди саме цілила росія і яке оснащення було в ракеті: "Поставити на умовний "Рубеж", "Тополь" або "Ярс" конвенційну фугасну бойову частину в глибокій теорії можливо, але не має практичного сенсу через величезну вартість таких ракет. Особливо в умовах, коли більшість цілей в Україні в зоні досяжності російських ОТРК "Іскандер" та інших засобів ураження... Є питання щодо сенсу використання саме ракети середньої або взагалі міжконтинентальної дальності проти України навіть для нанесення ядерного удару".

У виданні припустили, що запущена російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків.

"Також під питанням, чи були попередження про пуск і його напрямок США, оскільки анонсування таких запусків є обов'язковою умовою для запобігання спрацьовування системи попередження про ракетний напад і запуску ракет у відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, рано-вранці у четвер, 21 листопада 2024,  під час російської ракетної атаки на Дніпро збили шість із дев'яти запущених російськими окупантами ракет різних типів. Із Астраханської області було запущено міжконтитентальну балістичну ракету.

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