Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення путіна щодо зброї в білорусі

Поки президент путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора володимира путіна про розміщення озброєння в білорусі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Поки президент путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці", - заявили в ICAN.

За їх словами, путін виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО.

"Поки країни продовжують свою співучасть у розгляді ядерної зброї як щось інше, ніж глобальна проблема, це допомагає путіну прикриватися такою поведінкою", - заявив тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста.

Нагадаємо, путін заявив, що рф розмістить у білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, розміщуватимуть зброю "без порушення зобов'язань щодо ДСНО".