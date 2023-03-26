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ПОЛІТИКА

Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення путіна щодо зброї в білорусі

26 березня 2023, 12:39
Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення путіна щодо зброї в білорусі
Фото: з вільного доступу
Поки президент путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора володимира путіна про розміщення озброєння в білорусі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Поки президент путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці", - заявили в ICAN.

За їх словами, путін виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО.

"Поки країни продовжують свою співучасть у розгляді ядерної зброї як щось інше, ніж глобальна проблема, це допомагає путіну прикриватися такою поведінкою", - заявив тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста.

Нагадаємо, путін заявив, що рф розмістить у білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, розміщуватимуть зброю "без порушення зобов'язань щодо ДСНО".

війнаядерна зброяПутінбілорус

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