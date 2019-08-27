CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародна комісія юристів (ICJ) закликала Україну розслідувати вбивство адвоката Олександра Іванова, якого 22 серпня застрелили в Кропивницькому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжнародна комісія юристів закликала Україну розслідувати вбивство адвоката в Кропивницькому
"Винуватці мають бути притягнуті до відповідальності"
Фото: icj.org
"Убивство адвоката Олександра Іванова має розслідуватися незалежно, оперативно і ретельно, а винуватці мають бути притягнуті до відповідальності", - заявив Темур Шакіров, старший юридичний радник ICJ, повідомляє LB.ua.
"Якщо життя адвоката завжди в небезпеці через здійснення ним своїх функцій, то не можна говорити про жодний позитивний результат від законодавчого реформування. Під час своєї недавньої місії в Україні делегація ICJ дізналася про випадки вбивства адвокатів. Цей випадок демонструє відсутність прогресу в питанні гарантій безпеки адвокатів в Україні", - додав він.
Нагадаємо, що у Кропивницькому біля слідчого ізолятора невідомі з автоматів розстріляли адвоката.
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