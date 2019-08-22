У Кропивницькому невідомі застрелили адвоката біля СІЗО

За попередньою інформацією, одну людину вбито, ще одну жінку поранено

У Кропивницькому біля слідчого ізолятора невідомі з автоматів розстріляли адвоката.

"У Кропивницькому розстріляли адвоката з автоматів. Виїхала слідча група. Колеги з'ясовують, що за адвокат", - розповіли в НААУ, повідомляє LB.ua.

Інших подробиць пресслужба не повідомила.

Місцеве видання DOZOR уточнило, що стрілянина сталася близько 11:40 на вулиці Куроп'ятникова, біля СІЗО №6, де приймають передачі для в'язнів. Невідомий на автомобілі ВАЗ 2109 червоного кольору здійснив постріли з автоматичної зброї.

За попередньою інформацією, одну людину вбито, ще одну жінку поранено.

Нагадаємо, що у ніч на 20 серпня в Києві сталася перестрілка на Голосіївській площі.