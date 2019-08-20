CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на 20 серпня в Києві сталася перестрілка на Голосіївській площі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невідомі на Mercedes влаштували в Києві перестрілку зі службою охорони, є поранені, - ВІДЕО
Конфлікт стався на Голосіївській площі
Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua
За попередньою інформацією, в конфлікті взяли участь невідомі люди на автомобілях Mercedes і співробітники служби охорони. Стрілянину відкрили люди на Mercedes, інформує LB.ua.
Перестрілка завершилася тим, що нападники втекли в бік Голосіївського парку. На асфальті залишилися сліди крові, і поліцейські підтвердили, що в лікарню відвезли одну людину. Про її стан поки що нічого не відомо.
На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські.
Нагадаємо, що внаслідок стрілянини в мечеті у норвезькому місті Осло постраждала одна людина.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 08 2019 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн