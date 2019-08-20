Невідомі на Mercedes влаштували в Києві перестрілку зі службою охорони, є поранені, - ВІДЕО

У ніч на 20 серпня в Києві сталася перестрілка на Голосіївській площі.

За попередньою інформацією, в конфлікті взяли участь невідомі люди на автомобілях Mercedes і співробітники служби охорони. Стрілянину відкрили люди на Mercedes, інформує LB.ua.

Перестрілка завершилася тим, що нападники втекли в бік Голосіївського парку. На асфальті залишилися сліди крові, і поліцейські підтвердили, що в лікарню відвезли одну людину. Про її стан поки що нічого не відомо.

На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини в мечеті у норвезькому місті Осло постраждала одна людина.