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Невідомі на Mercedes влаштували в Києві перестрілку зі службою охорони, є поранені, - ВІДЕО

Конфлікт стався на Голосіївській площі
У ніч на 20 серпня в Києві сталася перестрілка на Голосіївській площі.
Невідомі на Mercedes влаштували в Києві перестрілку зі службою охорони, є поранені, - ВІДЕО Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

За попередньою інформацією, в конфлікті взяли участь невідомі люди на автомобілях Mercedes і співробітники служби охорони. Стрілянину відкрили люди на Mercedes, інформує LB.ua.

Перестрілка завершилася тим, що нападники втекли в бік Голосіївського парку. На асфальті залишилися сліди крові, і поліцейські підтвердили, що в лікарню відвезли одну людину. Про її стан поки що нічого не відомо.

На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини в мечеті у норвезькому місті Осло постраждала одна людина.

 
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