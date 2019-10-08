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У Норвегії сталася стрілянина в мечеті

Один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома
Внаслідок стрілянини в мечеті у норвезькому місті Осло постраждала одна людина.
У Норвегії сталася стрілянина в мечеті Фото: Getty Images

Згідно з інформацією, один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий, повідомляє місцева поліція в Twitter.

Інші подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, 15 березня у двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч відкрили вогонь, загинули 49 людей. Зранку 17 березня поліція знайшла ще одне тіло після розстрілу. Загалом кількість загиблих зросла з 49 до 51.

Один з нападників - 28-річний австралієць Брентон Таррант - перед тим, як відкрити вогонь, він поширив 74-сторінковий маніфест, у якому висловив свою ненависть до мігрантів, а також пояснив мотиви своїх дій. Свій вчинок Брентон назвав "терактом". Упродовж 17 хвилин вів пряму трансляцію з мечеті, згодом Facebook прибрав відео, а також заблокував його профіль.

За 9 хвилин до розстрілу людей він розіслав свій маніфест за понад 30 парламентськими адресами, зокрема прем'єр-міністерці країни Джасінді Ардерн. Додамо, що в маніфесті, оприлюдненому перед нападом, терорист зазначив: "Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні".

Після теракту поліція взяла під варту чотирьох людей - трьох чоловіків і одну жінку. Правоохоронці заявили, що затримані не були у "списку нагляду" як Нової Зеландії, так і Австралії.

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