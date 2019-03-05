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Міжнародна виставка оборонної промисловості ADEX відбудеться в Баку в 2020 році

Представники МОП і турецької компанії ASELSAN провели переговори щодо розвитку існуючого співробітництва. Науково-дослідний інститут міністерства і ASELSAN підписали протокол"
Азербайджан проведе в 2020 році в Баку 4-у Міжнародну виставку оборонної промисловості ADEX
Міжнародна виставка оборонної промисловості ADEX відбудеться в Баку в 2020 році Фото: 1news.az

"Представники МОП під час 14-ї міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2019 в Стамбулі поінформували гостей виставки про ADEX-2020 року, яка відбудеться в Азербайджані", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відомство зазначає, що заступник міністра оборонпрому Яхья Мусаєв ознайомився з нововведеннями в сфері оборонної промисловості, які були представлені різними країнами-виробниками на виставці.

"Представники МОП і турецької компанії ASELSAN провели переговори щодо розвитку існуючого співробітництва. Науково-дослідний інститут міністерства і ASELSAN підписали протокол", - наголошується в повідомленні.

Міжнародна виставка "ADEX" проходить в Баку під патронатом президента Азербайджану з 2014 року. Організатором виставки виступає міністерство оборонної промисловості.

Нагадаємо, що унаслідок пожежі в торговельному центрі в столиці Азербайджану Баку постраждали 10 людей

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03 05 2019 22:23
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