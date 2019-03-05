Міжнародна виставка оборонної промисловості ADEX відбудеться в Баку в 2020 році
"Представники МОП під час 14-ї міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2019 в Стамбулі поінформували гостей виставки про ADEX-2020 року, яка відбудеться в Азербайджані", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відомство зазначає, що заступник міністра оборонпрому Яхья Мусаєв ознайомився з нововведеннями в сфері оборонної промисловості, які були представлені різними країнами-виробниками на виставці.
"Представники МОП і турецької компанії ASELSAN провели переговори щодо розвитку існуючого співробітництва. Науково-дослідний інститут міністерства і ASELSAN підписали протокол", - наголошується в повідомленні.
Міжнародна виставка "ADEX" проходить в Баку під патронатом президента Азербайджану з 2014 року. Організатором виставки виступає міністерство оборонної промисловості.
Нагадаємо, що унаслідок пожежі в торговельному центрі в столиці Азербайджану Баку постраждали 10 людей
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