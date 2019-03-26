Пожежа в торговому центрі в Баку: ЗМІ повідомляють про десятьох постраждалих МНС Азербайджану повідомило про евакуацію працівників із будівлі

Унаслідок пожежі в торговельному центрі в столиці Азербайджану Баку постраждали 10 людей, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на медиків. За повідомленням, вони отруїлися продуктами горіння.

Фото:RFE/RL

Масштабна пожежа виникла вранці 26 березня у торговельному центрі в районі Нізамі в Баку, повідомляє "Радіо Свобода". МНС Азербайджану повідомило про евакуацію працівників із будівлі. Пожежники намагаються загасити вогонь, що охопив верхні поверхи 5-поверхової будівлі. До гасіння пожежі залучили два гелікоптери.

Фото: RFE/RL На місці пожежі перебувають представники місцевої влади і керівники поліції. Причини пожежі поки що невідомі. Нагадаємо, що у Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.

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