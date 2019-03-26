CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок пожежі в торговельному центрі в столиці Азербайджану Баку постраждали 10 людей, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на медиків. За повідомленням, вони отруїлися продуктами горіння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежа в торговому центрі в Баку: ЗМІ повідомляють про десятьох постраждалих
МНС Азербайджану повідомило про евакуацію працівників із будівлі
Фото:RFE/RL
Масштабна пожежа виникла вранці 26 березня у торговельному центрі в районі Нізамі в Баку, повідомляє "Радіо Свобода".
МНС Азербайджану повідомило про евакуацію працівників із будівлі.
Пожежники намагаються загасити вогонь, що охопив верхні поверхи 5-поверхової будівлі. До гасіння пожежі залучили два гелікоптери.
Фото: RFE/RL
На місці пожежі перебувають представники місцевої влади і керівники поліції.
Причини пожежі поки що невідомі.
Нагадаємо, що у Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.
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26 03 2019 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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