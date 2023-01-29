Міжнародні експерти розповіли, звідки рф може наступати

російські сили намагаються завадити Україні повернути собі ініціативу, можливо напередодні запланованого вирішального наступу росії на Донбасі.

рф може провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку експертів, ці етапи швидше за все займуть від шести до 12 місяців, проте малоймовірно, що окупанти зможуть утримати позиції.

Як пишуть аналітики, російські сили намагаються завадити Україні повернути собі ініціативу, можливо напередодні запланованого вирішального наступу росії на Донбасі.

"Начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов заявив, що російські сили зосередили більшу частину своїх зусиль на захопленні Донецької області, що, ймовірно, спричинить захоплення російськими військами ключових позицій у західній частині Луганської області та північному сході Донецької області, щоб вийти до адміністративних кордонів областей", - припускають аналітики.

Вони ж вказують, що росіяни відновили наземні атаки в районі Вугледару та проводять невеликі атаки у Запорізькій області та навколо Донецька.

"російські війська проводять великомасштабну наступальну операцію на Бахмутському фронті як основний напрям своїх поточних зусиль і оборонну операцію на лінії Сватово-Кременна", - сказано у звіті.

На думку експертів, локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях, ймовірно, спрямовані на те, щоб розосередити українські війська та створити умови для вирішального наступу росії у західній частині Луганської області.

У той же час, в ISW зазначають, що російським силам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для більш ніж однієї великої наступальної операції.

"Однак російське військове керівництво може знову планувати наступальну операцію, ґрунтуючись на помилкових припущеннях щодо можливостей російських збройних сил. Військові невдачі росії у Київській, Харківській та Херсонській областях демонструють, що російське військове керівництво переоцінює власні можливості", - наголошують аналітики.

Вони ж вважають, що зусилля росіян можуть уповільнити контрнаступ українців. Проте оборонна міць України продовжить зростати, оскільки вона отримає вигоду від поставок західних танків, які були обіцяні.

"Таким чином, малоймовірно, що окупанти досягнуть вирішального оперативного успіху у своїх поточних і, ймовірно, майбутніх наступальних операціях, хоча вони, ймовірно, досягнуть значних тактичних і, можливо, навіть оперативних успіхів", - сказано в документі.

Раніше повідомлялось, що путін готує новий наступ на Україну в лютому або березні.