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ПОЛІТИКА

путін готує новий наступ на Україну в лютому або березні - Bloomberg

27 січня 2023, 10:38
путін готує новий наступ на Україну в лютому або березні - Bloomberg
Фото: REUTERS
Новий виток мобілізації в рф можливий вже цієї весни

Майже через рік після вторгнення володимир путін готує новий наступ на Україну, одночасно готуючи свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками, йдеться в матеріалі Bloomberg.

"кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути собі ініціативу після місяців втрати позицій, чинячи тиск на Київ і його прихильників, щоб ті погодилися на певне перемир'я, яке залишило б під контролем росії територію, яку вона зараз захопила", - пише Bloomberg. 

путін, як і раніше, переконаний, що більші сили Росії і готовність прийняти втрати  дозволять йому перемогти, незважаючи на невдачі, що відбулися до цього часу. 

За словами людей, наближених до кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому або березні. Їхні коментарі підтверджують попередження України та її союзників про наближення нового російського наступу і припускають, що він може розпочатися до того, як Київ отримає нові постачання американських і європейських бойових танків.

Новий виток мобілізації можливий вже цієї весни, оскільки економіка і суспільство все більше підпорядковуються потребам війни. 

Представники американської та європейської розвідки сумніваються, що росія має ресурси для нового масштабного наступу, навіть після мобілізації 300 000 додаткових солдатів минулої осені.

Нагадаємо, за оцінками української розвідки, російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа цього року.

 
Путінвторгненняросія окупанти

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