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ПОЛІТИКА

росія може розпочати наступ найближчим часом - ISW

24 січня 2023, 08:10
росія може розпочати наступ найближчим часом - ISW
InformNapalm
Весна і початок літа 2023 року стануть вирішальними

За оцінками української розвідки, російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа 2023 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький заявив 20 січня, що весна і початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні, і підтвердив, що ГУР спостерігає ознаки того, що російські війська перегруповуються в рамках підготовки до "великого наступу" в Донецькій і Луганській областях. Він також підтвердив, що російські війська навряд чи почнуть наступ з Білорусі або на півдні України, що збігається з прогнозом ISW. 

ISW вже оцінював, що російські війська можуть готуватися до вирішальних дій (наступального або оборонного характеру) в Луганській області, і спостерігав передислокацію звичайних сил, таких як повітряно-десантні війська, на Сватове - Кремінну після виведення російських військ з Херсонської області. 

Оцінки Скібіцького підтверджують поточні прогнози ISW щодо російських намірів у першій половині 2023 року і підкреслюють постійну потребу в підтримці західних партнерів, щоб Україна не втратила ініціативу в разі відновлення російської наступальної операції.

Нагадаємо, росія готується до нових ракетних ударів по території України, активізувавши використання розвідувальних дронів.

ГУРнаступISWвійська рф

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