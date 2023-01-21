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ПОЛІТИКА

рф готується до нових ракетних ударів – ЗСУ

21 січня 2023, 13:33
рф готується до нових ракетних ударів – ЗСУ
Фото: з вільного доступу
росія готується до нових ракетних ударів по території України, активізувавши використання розвідувальних дронів.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Взагалі (російська сторона) проводить розвідку досить системно, ми фіксуємо і "заземляємо" всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу, коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що російські загарбники намагаються вишукувати об'єкти критичної інфраструктури.

"Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж таки на військових об'єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" аби досягнути "результатів", - зазначила Гуменюк.

Раніше повідомлялось, що кремль погрожує "зовсім новим рівнем" війни через західну зброю.

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