Міжнародні енергокомпанії мають заплатити за відновлення зруйнованої інфраструктури України – Галущенко

За його словами, Заходу необхідно закрити лазівки у санкціях, пов'язаних із продажем російських енергоносіїв, щоб запобігти "нескінченній війні" в Україні.

Міжнародні енергокомпанії, які отримали надприбутки через стрибки цін на вуглеводні через війну росії в Україні, повинні направити частину цих грошей на відновлення зруйнованої енергоінфраструктури України.

На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Politico.

За його словами, Заходу необхідно закрити лазівки у санкціях, пов'язаних із продажем російських енергоносіїв, щоб запобігти "нескінченній війні" в Україні. Він також додав, що Київ може надати альтернативне ядерне паливо, щоб деякі країни ЄС могли позбутися залежності від рф.

"Багато енергетичних компаній отримують величезний непередбачений прибуток завдяки війні. Тож ми оцінили її більш ніж у 200 мільярдів доларів… Вони отримують ці гроші, бо ми боремося через війну", - заявив він.

"Я думаю, що було б справедливо поділити цими грошима з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетику", – додав він.

Нагадаємо, що цифра 200 мільярдів доларів часто згадується як прибуток п'яти провідних компаній - BP, Chevron, ExxonMobil, Total і Shell - у 2022 році.

Міністр зазначив, що литовська компанія Ignitis Group вже збирається направити близько 10 відсотків свого прибутку на допомогу у відновленні в Україні, і сказав, що більші компанії мають наслідувати їхній приклад.

За словами Галущенка, Москва зможе вести в Україні вічну війну доти, доки кремль отримуватиме прибуток від продажу викопного палива. Оскільки в рф продовжують шукати та знаходити способи обійти міжнародні ембарго.

"Якщо, з одного боку, ви намагаєтеся їх обмежити, а з іншого - даєте їм можливості, ви дозволите їм вести нескінченну війну", - поскаржився він.

"Ці гроші коштують життю українців", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Україна та Німеччина підписали документи про співпрацю в енергетиці.