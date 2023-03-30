Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Міжнародні енергокомпанії мають заплатити за відновлення зруйнованої інфраструктури України – Галущенко

30 березня 2023, 11:18
Міжнародні енергокомпанії мають заплатити за відновлення зруйнованої інфраструктури України – Галущенко
Фото: Укрінформ
За його словами, Заходу необхідно закрити лазівки у санкціях, пов'язаних із продажем російських енергоносіїв, щоб запобігти "нескінченній війні" в Україні.

Міжнародні енергокомпанії, які отримали надприбутки через стрибки цін на вуглеводні через війну росії в Україні, повинні направити частину цих грошей на відновлення зруйнованої енергоінфраструктури України.

На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Politico.

За його словами, Заходу необхідно закрити лазівки у санкціях, пов'язаних із продажем російських енергоносіїв, щоб запобігти "нескінченній війні" в Україні. Він також додав, що Київ може надати альтернативне ядерне паливо, щоб деякі країни ЄС могли позбутися залежності від рф.

"Багато енергетичних компаній отримують величезний непередбачений прибуток завдяки війні. Тож ми оцінили її більш ніж у 200 мільярдів доларів… Вони отримують ці гроші, бо ми боремося через війну", - заявив він.

"Я думаю, що було б справедливо поділити цими грошима з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетику", – додав він.

Нагадаємо, що цифра 200 мільярдів доларів часто згадується як прибуток п'яти провідних компаній - BP, Chevron, ExxonMobil, Total і Shell - у 2022 році.

Міністр зазначив, що литовська компанія Ignitis Group вже збирається направити близько 10 відсотків свого прибутку на допомогу у відновленні в Україні, і сказав, що більші компанії мають наслідувати їхній приклад.

За словами Галущенка, Москва зможе вести в Україні вічну війну доти, доки кремль отримуватиме прибуток від продажу викопного палива. Оскільки в рф продовжують шукати та знаходити способи обійти міжнародні ембарго.

"Якщо, з одного боку, ви намагаєтеся їх обмежити, а з іншого - даєте їм можливості, ви дозволите їм вести нескінченну війну", - поскаржився він.

"Ці гроші коштують життю українців", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Україна та Німеччина підписали документи про співпрацю в енергетиці.

війнаенергетикаінфраструктураГалущенко

Останні матеріали

Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється