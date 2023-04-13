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ПОЛІТИКА

Міжнародні партнери нададуть Україні ще $115 млрд – Шмигаль

13 квітня 2023, 09:51
Міжнародні партнери нададуть Україні ще $115 млрд – Шмигаль
Фото: Укрінформ
Шмигаль зазначив, що відновлення розпочинається вже зараз.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна планує отримати від міжнародних партнерів щонайменше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.

Про це повідомив Шмигаль після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку.

"Міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал росії, що союзники підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - розповів політик.

Шмигаль зазначив, що відновлення розпочинається вже зараз. За його словами, у 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно 14 мільярдів доларів.

"Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення", - пояснив прем'єр.

Глава уряду подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ, іншим країнам G7 та всім міжнародним партнерам, які сьогодні допомагають Україні вистояти та почати відновлення.

Нагадаємо, 12 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і подякував Америці за лідерство в оборонній підтримці, а також закликав надати Києву більше зброї, у тому числі винищувачів.

                

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