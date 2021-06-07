Міжнародні резерви у червні зросли до $28,36 мільярда - Нацбанк

Загалом динамінку резервів упродовж червня визначили три чинники: операції з управління державним боргом, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку, переоцінка фінансових інструментів

Міжнародні резерви України за червень 2021 року збільшилися на 2% - до 28,358 млрд дол. США (в еквіваленті).

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Станом на 1 липня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 357,7 млн дол. США (в еквіваленті). У червні вони зросли на 2% завдяки валютним надходженням на користь уряду та інтервенціям Національного банку, що компенсували погашення зовнішніх та внутрішніх зобов'язань держави", - йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж червня визначали такі чинники:

по-перше, операції з управління державним боргом

Валютні надходження на користь уряду становили 1095 млн дол. США (в еквіваленті), зокрема 726,3 млн дол. США (в еквіваленті) - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 995,6 млн дол. США (в еквіваленті). Із цієї суми 848 млн дол. США (в еквіваленті) були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 80,1 млн дол. США - на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), а решта - на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Крім того, у червні Національний банк сплатив 2,3 млн дол. США (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду;

по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку

Більшу частину червня на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала попит, зокрема внаслідок зростання інтересу нерезидентів до ОВДП та активізацію експортерів. Це дозволило Національному банку поповнити резерви на 682,8 млн дол. США. В окремі дні місяця регулятор згладжував надмірні коливання гривні, що штовхали національну валюту в бік зниження, продавши 99,5 млн дол. США.

Загалом, за підсумком червня, чиста купівля валюти Національним банком на валютному ринку склала 583,3 млн дол. США;

по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У минулому місяці їх вартість зменшилася на 180,8 млн дол. США (в еквіваленті).

Нагадаємо, що Міністерство фінансів підтвердило надходження до України позики на $350 млн від Світового банку (СБ) для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".