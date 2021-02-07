Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна отримала $350 млн від СБ - Мінфін

Міністерство фінансів підтвердило надходження до України позики на $350 млн від Світового банку (СБ) для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".
Україна отримала $350 млн від СБ - Мінфін Фото: з відкритих джерел

Міністерство фінансів підтвердило надходження до України позики на $350 млн від Світового банку (СБ) для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі міністерства.

"Кошти надійшли до України", - повідомила прес-служба у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Україна та СБ уклали угоду про надання Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) кредиту в розмірі $350 млн, які мають бути спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення та на посилення державних інститутів.

Нагадаємо, що Світовий банк схвалив 200 мільйонів доларів кредиту Україні на модернізацію вишів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2021 15:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.