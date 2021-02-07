Україна отримала $350 млн від СБ - Мінфін

Міністерство фінансів підтвердило надходження до України позики на $350 млн від Світового банку (СБ) для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Міністерство фінансів підтвердило надходження до України позики на $350 млн від Світового банку (СБ) для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі міністерства.

"Кошти надійшли до України", - повідомила прес-служба у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Україна та СБ уклали угоду про надання Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) кредиту в розмірі $350 млн, які мають бути спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення та на посилення державних інститутів.

Нагадаємо, що Світовий банк схвалив 200 мільйонів доларів кредиту Україні на модернізацію вишів