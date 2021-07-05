Світовий банк схвалив 200 мільйонів доларів кредиту Україні на модернізацію вишів

Міносвіти буде здійснювати реалізацію проєкту протягом 5 років

Рада виконавчих директорів МБРР (входить до групи Світового банку) 5 травня схвалила проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" для надання Україні кредиту на 200 млн дол на заходи щодо підвищення ефективності, якості та прозорості системи вищої освіти.

Кошти спрямують на закупівлю сучасного обладнання, створення лабораторій для студентів та науковців, проведення ремонтних робіт для підвищення ефективності освітнього простору в університеті, повідомляє "Економічна правда".

"Зокрема, на закупівлю сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для підвищення інформатизації в університетах, а також забезпечення високого рівня навчання, в тому числі і дистанційно", - додали у Мінфіні.

"Основними цілями проєкту є підвищення конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на ринку праці шляхом оновлення підходів до навчання, викладання та наукової діяльності відповідно до викликів сучасності.

Крім того, не менш важливим є повернення вищим навчальним закладам України авторитетності серед студентів, у тому числі на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міносвіти буде здійснювати реалізацію проєкту протягом 5 років.

"Найближчим часом відбудуться заходи щодо підписання відповідної Угоди між Україною та МБРР та формування критеріїв для відбору вищих навчальних закладів, що братимуть участь у проєкті", - уточнили в Мінфіні.

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