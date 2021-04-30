Приватні виші зможуть здійснювати підготовку фахівців за держзамовленням

"Таким закладам буде відкрито доступ до модуля "Державне замовлення" Єдиної державної бази з питань освіти, якщо вони подадуть заявку до Міністерства освіти і науки до 24 травня 2021 року", - повідомляє прес-служба відомства

Приватні вищі навчальні заклади зможуть здійснювати підготовку фахівців за державним замовленням, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

"Вперше приватні вищі навчальні заклади зможуть здійснювати підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів за державним замовленням. Таким закладам буде відкрито доступ до модуля "Державне замовлення" Єдиної державної бази з питань освіти, якщо вони подадуть заявку до Міністерства освіти і науки до 24 травня 2021 року", - повідомляє прес-служба відомства.

У повідомленні наголошується, що в разі відкриття доступу до Єдиної державної бази з питань освіти й отримання місць державного замовлення навчальний заклад матиме дотримуватися законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях і формах здобуття вищої освіти.

Читайте також: Уряд затвердив стипендії за найкращі результати ЗНО та перемогу на учнівських олімпіадах