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Приватні виші зможуть здійснювати підготовку фахівців за держзамовленням

"Таким закладам буде відкрито доступ до модуля "Державне замовлення" Єдиної державної бази з питань освіти, якщо вони подадуть заявку до Міністерства освіти і науки до 24 травня 2021 року", - повідомляє прес-служба відомства
Приватні виші зможуть здійснювати підготовку фахівців за держзамовленням Фото:Укрінформ

Приватні вищі навчальні заклади зможуть здійснювати підготовку фахівців за державним замовленням, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

"Вперше приватні вищі навчальні заклади зможуть здійснювати підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів за державним замовленням. Таким закладам буде відкрито доступ до модуля "Державне замовлення" Єдиної державної бази з питань освіти, якщо вони подадуть заявку до Міністерства освіти і науки до 24 травня 2021 року", - повідомляє прес-служба відомства.

У повідомленні наголошується, що в разі відкриття доступу до Єдиної державної бази з питань освіти й отримання місць державного замовлення навчальний заклад матиме дотримуватися законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях і формах здобуття вищої освіти.

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30 04 2021 13:42
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