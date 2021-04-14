Уряд затвердив стипендії за найкращі результати ЗНО та перемогу на учнівських олімпіадах
Учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії президента, повідомляє "Громадське". Щорічно отримати стипендію можуть 270 людей. Отримати її зможуть учні, які наберуть найбільшу загальну суму балів ЗНО.
Формуватиме перелік претендентів на виплати Український центр оцінювання якості освіти. Виплачувати стипендію будуть із 1 вересня упродовж року.
Також уряд затвердив, що переможці всеукраїнських учнівських виплат отримають одноразові виплати у 20 тисяч грн, а переможці міжнародних олімпіад - 100 тисяч грн.
Це не єдина ініціатива, як підтримувати випускників. Так, 25 січня освітній комітет парламенту рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову про виплати 100 тисяч гривень 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Для цього сума балів із чотирьох ЗНО має бути від 790, а з одного навчального предмета випускник має набрати максимум - 200 балів.
Нагадаємо, що пробне ЗНО пройшло 10 квітня у більшості регіонів України
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