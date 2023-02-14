Україна та Румунія підписали угоду про взаємне визнання дипломів

Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими навчальними закладами обох держав відповідно до їх чинного законодавства.

Сьогодні, 14 лютого, уряд України ухвалив розпорядження "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"Підписання угоди сприятиме взаєморозумінню у визнанні документів про здобуту освіту за різними рівнями, виданими в Україні та Румунії, а також документів про періоди навчання в Україні та Румунії. Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими навчальними закладами обох держав відповідно до їх чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що конституційний суд Латвії заборонив приватним вишам викладати російською мовою.