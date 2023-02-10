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Конституційний суд Латвії заборонив приватним вишам викладати російською мовою

10 лютого 2023, 12:11
Конституційний суд Латвії заборонив приватним вишам викладати російською мовою
Фото: gorod.lv
Відповідне рішення ухвалили 9 лютого.Обмеження стосуються приватних вишів, які реалізують навчальні програми офіційними мовами Європейського Союзу.

Про це повідомляє Delfi.

Конституційний суд Латвії ініціював справу щодо норм Закону "Про вищу освіту" за ініціативою двадцяти депутатів ще попереднього Сейму від проросійської партії "Злагода". Вони стверджували, що деякі норми закону обмежують право приватних вишів на ведення комерційної діяльності, а також порушують принцип захисту правових очікувань.

У своєму рішенні Конституційний суд пояснив, що використання іноземних мов у вишівських програмах можливе в чотирьох випадках.

По-перше, офіційними мовами ЄС можуть бути реалізовані навчальні програми, які іноземні студенти вивчають у Латвії, і навчальні програми, що реалізуються в рамках програм ЄС і міжнародних договорів.

По-друге, не більше однієї п'ятої частини обсягу кредитних пунктів освітньої програми може бути реалізоване офіційними мовами ЄС з огляду на те, що ця частина не може містити випускні та державні іспити, а також розробку кваліфікаційних, бакалаврських і магістерських дисертацій.

По-третє, йдеться про навчальні програми, реалізація яких іноземною мовою необхідна для досягнення цілей програми – тобто програми мовознавства, мовознавства та культурології. Рішення про відповідність освітній програмі класифікації ухвалює ліцензійна комісія.

По-четверте, спільні навчальні програми можуть здійснюватися офіційними мовами ЄС.


Це означає, що в приватних вишах можуть бути навчальні програми, наприклад, англійською мовою, але не російською, яка не є офіційною мовою ЄС.

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