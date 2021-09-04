Пробне ЗНО пройде 10 квітня у більшості регіонів України

Результати пробного ЗНО будуть розміщені в особистих кабінетах учасників оцінювання до 30 квітня

В суботу, 10 квітня, у більшості регіонів України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

До пунктів тестування необхідно з'явитися до 10:50. Тестування розпочнеться близько 11:00, повідомляє "Укрінформ".

У МОН зауважили, що вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) та запрошення-перепустки.

"Запрошення-перепустки, у яких зазначені адреси пунктів пробного тестування, розміщені в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти", - нагадали у МОН.

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання: учасники мають перебувати у масках, мати дезінфектори і користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання - 10 чи 24 квітня - для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку і пройти тестування вдома.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) будуть розміщені в особистих кабінетах учасників оцінювання до 30 квітня.

МОН, Український і регіональні центри оцінювання закликали учасників пробного ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не наражати себе та інших на небезпеку, стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома.

Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Нагадаємо, що через припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО в Києві, Чернігівській та Миколаївській областях відбудеться 24 квітня