Міжнародні резерви України скоротилися на $600 млн
У лютому Україна витратила майже 1285,4 млн на обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу. Ці витрати частково компенсували надходженнями за рахунок розміщення облігацій внутрішньої держпозики в іноземній валюті на суму 302,7 млн доларів, повідомляє прес-служба Національного банку.
Також НБУ поповнив резерви на 326,5 млн доларів за рахунок купівлі валюти на міжбанку. У лютому, як і в січні, пропозиція валюти перевищила попит завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів, продажу валюти населенням, а також купівлі нерезидентами державних цінних паперів.
Переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості і курсу гривні) збільшила їх вартість на 56,7 млн доларів.
Обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту, чого, як стверджує регулятор, достатньо для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів України погасило 444,4 мільйона доларів за єврооблігаціями, які реструктурували у 2015 році.
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