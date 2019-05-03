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Міжнародні резерви України скоротилися на $600 млн

Держава в лютому сильно витратилася на виплату боргів
Розмір міжнародних резервів України в лютому зменшився майже на $600 млн і на 1 березня склав 20,220 млрд доларів (в еквіваленті).
Міжнародні резерви України скоротилися на $600 млн Фото: forbes.ua

У лютому Україна витратила майже 1285,4 млн на обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу. Ці витрати частково компенсували надходженнями за рахунок розміщення облігацій внутрішньої держпозики в іноземній валюті на суму 302,7 млн доларів, повідомляє прес-служба Національного банку.

Також НБУ поповнив резерви на 326,5 млн доларів за рахунок купівлі валюти на міжбанку. У лютому, як і в січні, пропозиція валюти перевищила попит завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів, продажу валюти населенням, а також купівлі нерезидентами державних цінних паперів.

Переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості і курсу гривні) збільшила їх вартість на 56,7 млн доларів.

Обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту, чого, як стверджує регулятор, достатньо для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України погасило 444,4 мільйона доларів за єврооблігаціями, які реструктурували у 2015 році.

 

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05 03 2019 18:44
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