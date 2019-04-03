Україна погасила $444,4 млн за реструктуризованими боргами
Зазначається, що це вже сьомий платіж за цим боргом, який здійснила держава на користь кредиторів. Перший платіж за ним склав 473,3 мільйона доларів, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що в межах реструктуризації 2015 року уряду вдалося змінити умови державних запозичень, а також запозичень державних підприємств, зокрема Укравтодору та Конструкторського бюро "Південне". Відсоткова ставка за цим боргом складає 7,75% річних, а платежі виплачуються кожні півроку - у березні та у вересні.
Додамо, що Міністерство фінансів України збільшило прогноз з виплати державного боргу у 2019 році на 1,37 мільярда доларів. Наразі, за даними Мінфіну, Україні потрібно виплатити 15,9 мільярда доларів боргів до кінця року.
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