Україна погасила $444,4 млн за реструктуризованими боргами

Це вже сьомий платіж за цим боргом, який здійснила держава на користь кредиторів

Міністерство фінансів України погасило 444,4 мільйона доларів за єврооблігаціями, які реструктурували у 2015 році.

Зазначається, що це вже сьомий платіж за цим боргом, який здійснила держава на користь кредиторів. Перший платіж за ним склав 473,3 мільйона доларів, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що в межах реструктуризації 2015 року уряду вдалося змінити умови державних запозичень, а також запозичень державних підприємств, зокрема Укравтодору та Конструкторського бюро "Південне". Відсоткова ставка за цим боргом складає 7,75% річних, а платежі виплачуються кожні півроку - у березні та у вересні.

Додамо, що Міністерство фінансів України збільшило прогноз з виплати державного боргу у 2019 році на 1,37 мільярда доларів. Наразі, за даними Мінфіну, Україні потрібно виплатити 15,9 мільярда доларів боргів до кінця року.