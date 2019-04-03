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Україна погасила $444,4 млн за реструктуризованими боргами

Це вже сьомий платіж за цим боргом, який здійснила держава на користь кредиторів
Міністерство фінансів України погасило 444,4 мільйона доларів за єврооблігаціями, які реструктурували у 2015 році.
Україна погасила $444,4 млн за реструктуризованими боргами Фото: dt.ua

Зазначається, що це вже сьомий платіж за цим боргом, який здійснила держава на користь кредиторів. Перший платіж за ним склав 473,3 мільйона доларів, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що в межах реструктуризації 2015 року уряду вдалося змінити умови державних запозичень, а також запозичень державних підприємств, зокрема Укравтодору та Конструкторського бюро "Південне". Відсоткова ставка за цим боргом складає 7,75% річних, а платежі виплачуються кожні півроку - у березні та у вересні.

Додамо, що Міністерство фінансів України збільшило прогноз з виплати державного боргу у 2019 році на 1,37 мільярда доларів. Наразі, за даними Мінфіну, Україні потрібно виплатити 15,9 мільярда доларів боргів до кінця року.

 

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04 03 2019 12:26
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