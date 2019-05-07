Міжнародні резерви України зросли на $1,2 млрд, - Нацбанк

Головною причиною зростання міжнародних резервів у червні 2019 року стало те, що уряд розмістив євробонди на 1 мільярд євро

Міжнародні резерви України у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% — до 20,63 мільярда доларів.

Зазначається, що головною причиною зростання міжнародних резервів у червні 2019 року стало те, що уряд розмістив євробонди на 1 мільярд євро. Також Мінфін продав облігації на внутрішньому ринку України, залучивши ще 1,61 мільярда доларів. Із залучених коштів, близько 952 мільйони доларів витратили на погашення державних боргів, повідомляє "Громадське".

Також на зростання обсягу міжнародних резервів вплинула сприятлива для українського експорту ситуація на світових ринках та порівняно низькі обсяги імпорту товарів до України.

"Ці фактори зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 322,3 млн доларів", - повідомили у Нацбанку.

Також Нацбанк здійснив переоцінку валютних цінностей, які входять до резервів, що збільшило їхній обсяг на 254,6 мільйона доларів.

Наразі обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту. Безпечним вважається рівень, коли резерви покривають щонайменше 3 місяці майбутнього імпорту.

Нагадаємо, що Національний банк представив перелік із 14 системно важливих банків після зміни методології визначення таких установ. Раніше системно важливими вважались лише три банки.