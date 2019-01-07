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Нацбанк визнав 14 українських банків системно важливими, раніше їх було три

"Водночас цей статус жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки ліквідності в періоди стресу - вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах"
Національний банк представив перелік із 14 системно важливих банків після зміни методології визначення таких установ. Раніше системно важливими вважались лише три банки.
Нацбанк визнав 14 українських банків системно важливими, раніше їх було три Фото: forbes.ua

З 2016 року в Україні незмінно системно важливими були лише 3 установи - державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк, повідомляє прес-служба НБУ.

Проте наприкінці червня НБУ змінив підходи до визначення системно важливих банків, банкрутство та ліквідація яких неможлива.

Згідно з оновленою методологією, системно важливими банками в Україні є:

Приватбанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

Альфа-банк;

Укрсоцбанк;

Райффайзен Банк Аваль;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

Таскомбанк;

Універсал банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Південний.

"Водночас цей статус жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки ліквідності в періоди стресу - вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах. Також системно важливі банки (окрім державних) не можуть та не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації", - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, що НБУ скасував ліміт на фінансування бізнесом власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік.

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01 07 2019 21:40
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