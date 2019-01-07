Нацбанк визнав 14 українських банків системно важливими, раніше їх було три
З 2016 року в Україні незмінно системно важливими були лише 3 установи - державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк, повідомляє прес-служба НБУ.
Проте наприкінці червня НБУ змінив підходи до визначення системно важливих банків, банкрутство та ліквідація яких неможлива.
Згідно з оновленою методологією, системно важливими банками в Україні є:
Приватбанк;
Ощадбанк;
Укрексімбанк;
Укргазбанк;
Альфа-банк;
Укрсоцбанк;
Райффайзен Банк Аваль;
ПУМБ;
Укрсиббанк;
Таскомбанк;
Універсал банк;
Кредобанк;
ОТП банк;
Південний.
"Водночас цей статус жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки ліквідності в періоди стресу - вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах. Також системно важливі банки (окрім державних) не можуть та не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації", - наголосили в НБУ.
Нагадаємо, що НБУ скасував ліміт на фінансування бізнесом власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік.
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