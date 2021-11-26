Міжнародний комітет Червоного хреста вперше очолить жінка

Міжнародний комітет Червоного хреста оголосив, що Мір'яна Сполярич Еггер зі Швейцарії було обрано новим президентом організації

Новим президентом Міжнародного червоного хреста вперше в понад 150-річній історії організації стала жінка.

"Міжнародний комітет Червоного хреста оголосив, що Мір'яна Сполярич Еггер зі Швейцарії було обрано новим президентом організації", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що новий президент стане до виконання своїх обов’язків 1 жовтня наступного року. Контракт з нею укладено на чотири роки з можливістю продовження.

Сполярич Еггер нині працює помічником Генсека ООН та директором Регіонального бюро для Європи та СНД Програми розвитку ООН. До цього вона багато років працювала у МЗС Швейцарії.

У ролі президента МКЧХ Сполярич Еггер замінить Петера Маурера, який наступного року піде у відставку після 10 років на посаді.

Нагадаємо: заснований у 1863 році й базований у Женеві Міжнародний комітет Червоного хреста працює по всьому світу, допомагаючи людям, які постраждали від конфліктів та збройного насильства, а також пропагуючи закони, що захищають жертв війни.