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Міжнародний комітет Червоного хреста вперше очолить жінка

Міжнародний комітет Червоного хреста оголосив, що Мір'яна Сполярич Еггер зі Швейцарії було обрано новим президентом організації
Новим президентом Міжнародного червоного хреста вперше в понад 150-річній історії організації стала жінка.
Міжнародний комітет Червоного хреста вперше очолить жінка Фото: з вільного доступу
Як повідомляє Сіньхуа.
 
"Міжнародний комітет Червоного хреста оголосив, що Мір'яна Сполярич Еггер зі Швейцарії було обрано новим президентом організації", - йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що новий президент стане до виконання своїх обов’язків 1 жовтня наступного року. Контракт з нею укладено на чотири роки з можливістю продовження.
 
Сполярич Еггер нині працює помічником Генсека ООН та директором Регіонального бюро для Європи та СНД Програми розвитку ООН. До цього вона багато років працювала у МЗС Швейцарії.
 
У ролі президента МКЧХ Сполярич Еггер замінить Петера Маурера, який наступного року піде у відставку після 10 років на посаді.
 
Нагадаємо: заснований у 1863 році й базований у Женеві Міжнародний комітет Червоного хреста працює по всьому світу, допомагаючи людям, які постраждали від конфліктів та збройного насильства, а також пропагуючи закони, що захищають жертв війни.
 
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26 11 2021 15:22
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