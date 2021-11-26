CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНовим президентом Міжнародного червоного хреста вперше в понад 150-річній історії організації стала жінка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжнародний комітет Червоного хреста вперше очолить жінка
Міжнародний комітет Червоного хреста оголосив, що Мір'яна Сполярич Еггер зі Швейцарії було обрано новим президентом організації
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє Сіньхуа.
"Міжнародний комітет Червоного хреста оголосив, що Мір'яна Сполярич Еггер зі Швейцарії було обрано новим президентом організації", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що новий президент стане до виконання своїх обов’язків 1 жовтня наступного року. Контракт з нею укладено на чотири роки з можливістю продовження.
Сполярич Еггер нині працює помічником Генсека ООН та директором Регіонального бюро для Європи та СНД Програми розвитку ООН. До цього вона багато років працювала у МЗС Швейцарії.
У ролі президента МКЧХ Сполярич Еггер замінить Петера Маурера, який наступного року піде у відставку після 10 років на посаді.
Нагадаємо: заснований у 1863 році й базований у Женеві Міжнародний комітет Червоного хреста працює по всьому світу, допомагаючи людям, які постраждали від конфліктів та збройного насильства, а також пропагуючи закони, що захищають жертв війни.
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26 11 2021 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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