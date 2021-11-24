ПОЛІТИКА НОВИНИУ середу вранці шведський парламент обрав лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон прем'єр-міністром країни, вона стала першою жінкою на цій посаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд Швеції вперше очолила жінка
Фото: РБК
Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує SVT.
Результат голосування супроводжувався тривалими оплесками. Оглядачі називають подію історичною та відзначають, що ця віха була досягнута через 100 років після того, як у Швеції ввели загальне виборче право.
Згідно зі шведською системою парламентаризму, кандидату в прем'єр-міністри для затвердження потрібно переконати більшість членів парламенту не голосувати проти своєї кандидатури.
Андерссон була за крок від поразки, її врятував 1 голос. 174 депутати проголосували проти її кандидатури, 117 були "за", 57 утрималися. Один депутат був відсутній на голосуванні. У парламенті Швеції 349 депутатів.
54-річна глава уряду, яка до цього обіймала посаду міністра фінансів, домовилася з Лівою партією про підвищення пенсій в обмін на її підтримку на голосуванні в парламенті.
Соціал-демократична партія обрала Андерссон своєю главою після того, як колишній прем'єр-міністр Стефан Льовен подав у відставку з посади.
Льовен очолював крихкий уряд меншості разом із "Зеленими" з 2014 року. Він опирався на підтримку лівих та правих партій.
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