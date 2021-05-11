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Папа Римський вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані

Призначення Петріні, яка має ступінь престижного італійського бізнес-університету, знаменує собою останню спробу Папи виконати обіцянки щодо покращення гендерного балансу, дані багато років тому
Папа Римський Франциск вперше перше призначив жінку на високу посаду у Ватикані.
Папа Римський вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані Фото: з вільних джерел

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Сестра Рафаелла Петріні стала генеральним секретарем губернаторства, другого за значимістю управлінського органу Ватикану.

Нову посаду 52-річної Петріні можна порівняти з посадою заступника губернатора штату або заступника мера міста. Губернаторія, що базується у великому палаці в центрі Ватикану, контролює понад 2000 співробітників.

Призначення Петріні, яка має ступінь престижного італійського бізнес-університету, знаменує собою останню спробу Папи виконати обіцянки щодо покращення гендерного балансу, дані багато років тому.

Губернаторство контролює повсякденну роботу Ватикану, включаючи такі департаменти, як поліція, пожежники, служба охорони здоров’я, музеї, технічне обслуговування та офісний персонал.

Раніше посаду генерального секретаря обіймав єпископ. Зараз він займає посаду президента, найвищу керівну посаду.

Кілька жінок вже мають посади у департаментах Ватикану, але вони займаються релігійними та соціальними питаннями і мають набагато менший штат співробітників.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск вперше в історії призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану. 66-річна Франческа Ді Джованні стала заступницею державного секретаря Святого престолу.

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05 11 2021 16:57
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