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ПОЛІТИКА

Міжнародний кримінальний суд готується до можливих санкцій від адміністрації Трампа

20 січня 2025, 21:10
Міжнародний кримінальний суд готується до можливих санкцій від адміністрації Трампа
Фото: з вільного доступу
Міжнародний кримінальний суд готується до "найгіршого сценарію".

Міжнародний кримінальний суд (МКС) готується до того, що Дональд Трамп запровадить проти нього економічні санкції. Це може статися цього тижня після його вступу на посаду президента США.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляє видання, посадовці МКС готуються до того, що адміністрація Трампа після приходу до влади швидко введе фінансові обмеження та обмеження на пересування проти суду та його керівництва.

Як розповіли джерела The Guardian, Міжнародний кримінальний суд готується до "найгіршого сценарію", за якого США запровадять санкції проти інституції на додаток до заходів, спрямованих проти окремих осіб.

Співрозмовники видання зазначили, що санкції проти високопосадовців суду не завдадуть значних клопотів, на відмну від санкцій проти всієї інституції, які становитимуть загрозу для існування суду.

Основні послуги, які опиняться під загрозою через інституційні санкції, включають доступ МКС до банківських і платіжних систем, ІТ-інфраструктури та страхових провайдерів.

Серед іншого, МКС покладається на хмарну платформу Microsoft Azure для своєї роботи, і призупинення доступу до неї паралізує розслідування суду.

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

МКСсанкціїДональд Трамп

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