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МКС відреагував на введення санкцій з боку США

07 лютого 2025, 12:53
МКС відреагував на введення санкцій з боку США
Фото: з вільного доступу
МКС засуджує видання Сполученими Штатами указу, який має на меті запровадити санкції проти його посадових осіб, ідеться у повідомленні
Міжнародний кримінальний суд (МКС) відреагував на введення санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США) й пообіцяв "продовжувати забезпечувати правосуддя".
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
"МКС засуджує видання Сполученими Штатами указу, який має на меті запровадити санкції проти його посадових осіб і завдати шкоди його незалежній та неупередженій судовій роботі. Суд твердо стоїть на сторожі своїх співробітників і обіцяє продовжувати забезпечувати правосуддя і давати надію мільйонам невинних жертв звірств по всьому світу", - заявив МКС.
 
Санкції проти МКС передбачають:
  • заморозку активів;
  • заборону на в'їзд до США посадовим особам, співробітникам МКС, а також членам їхніх сімей.
 
Імена осіб, проти яких США ввели санкції не були оприлюднені, втім, попередні обмеження за часів президента Дональда Трампа вводились проти прокурора МКС.
 
"Ми закликаємо наші 125 держав-учасниць, громадянське суспільство і всі нації світу об'єднатися заради справедливості і фундаментальних прав людини", - додали в МКС.
 
Нагадаємо, що 6 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти МКС через розслідування проти Ізраїлю. В указі Гаагу звинуватили у "небезпечному прецеденті".

 

СШАМКСсанкції

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