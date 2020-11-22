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Moderna назвала ціну на свою вакцину

Вакцина коштуватиме від 10 до 50 доларів
У понеділок офіційний представник ЄС, який брав участь у переговорах, заявив, що Європейська комісія хоче укласти угоду з Moderna на поставку мільйонів доз вакцини-кандидата за ціною нижче 25 доларів за дозу.
Moderna назвала ціну на свою вакцину Фото: вакцина від коронавірусу (freepik)

Американський виробник потенційної вакцини від коронавірусу компанія Moderna буде стягувати з урядів від 25 до 37 доларів за дозу, залежно від замовленої кількості.

Про це заявив генеральний директор Стефан Бансел, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наша вакцина, таким чином, коштує приблизно стільки ж, скільки щеплення від грипу - від 10 до 50 доларів", - сказав він.

У понеділок офіційний представник ЄС, який брав участь у переговорах, заявив, що Європейська комісія хоче укласти угоду з Moderna на поставку мільйонів доз вакцини-кандидата за ціною нижче 25 доларів за дозу.

"Поки нічого не підписано, але ми близькі до угоди з Єврокомісією. Ми хочемо поставляти в Європу і ведемо конструктивні переговори", - сказав Бансел, додавши, що підготовка контракту - це всього лише "питання днів".

Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, грунтуючись на проміжних даних останніх клінічних випробувань, і стала другим розробником, який повідомив про результати, які набагато перевершили очікування після Pfizer і її партнера BioNTech.

Нагадаємо, що кількість заражень на COVID-19 у світі перевищила 57,5 млн, жертв - 1,37 млн

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22 11 2020 13:21
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