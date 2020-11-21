Кількість заражень на COVID-19 у світі перевищила 57,5 млн, жертв - 1,37 млн

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

На ранок суботи в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 371 тис. 589 проти 1 млн 360 тис. 342 осіб станом на ранок п'ятниці, одужали понад 36,8 млн.

Кількість виявлених заражень на COVID-19 у світі з початку пандемії досягла на 08:00 суботи 57 млн 517 тис. 850 випадків, збільшившись за минулу добу на 622 тис. 334, зазначає "Інтерфакс-Україна" посилаючись на дані американського університету Джонса Гопкінса.

На ранок суботи в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 371 тис. 589 проти 1 млн 360 тис. 342 осіб станом на ранок п'ятниці, одужали понад 36,8 млн.

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 11 млн 910 тис. 857 інфікованих COVID-19 (зростання за минулу добу - 195 тис. 690) і 254 тис. 384 252 тис. 514 летальних випадків (зростання за добу - 1 тис. 870), вилікувалися понад 4,45 млн.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де за даними Міністерства охорони здоров'я країни кількість інфікованих зросла за минулу добу на 46 тис. 232 людини. Всього зафіксовано 9 млн 50 тис. 597 випадків захворювання. Кількість померлих збільшилася на 564 до 132 тис. 726, одужали понад 8,47 млн.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 млн 20 тис. 164 хворих, що на 38 тис. 397 осіб більше, ніж добою раніше, померли 168 тис.613 хворих (зростання - на 552), вилікувалися понад 5,4 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 176,8. У США на 1 млн жителів померли 785 осіб, Індії - 96, Бразилії - 791.

Нагадаємо, що 21 листопада (станом на 9:00) в Україні 612 665 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 813 випадків, одужало – 282 313 осіб.