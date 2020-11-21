В Україні зафіксовано 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 7 989 осіб, летальних випадків - 215

21 листопада (станом на 9:00) в Україні 612 665 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 813 випадків, одужало – 282 313 осіб.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 57 807 випадків; Вінницька область - 15 164 випадки; Волинська область - 21 131 випадок; Дніпропетровська область - 27 544 випадки; Донецька область - 19 685 випадків; Житомирська область - 25 664 випадки; Закарпатська область - 21 165 випадків; Запорізька область - 23 035 випадків; Івано-Франківська область - 31 305 випадків; Київська область - 29 380 випадків; Кіровоградська область - 4 142 випадки; Луганська область - 5 617 випадків; Львівська область - 40 416 випадків; Миколаївська область - 14 607 випадків; Одеська область - 36 727 випадків; Полтавська область - 17 942 випадки; Рівненська область - 27 539 випадків; Сумська область - 21 833 випадки; Тернопільська область - 25 259 випадків; Харківська область - 50 784 випадки; Херсонська область - 8 359 випадків; Хмельницька область - 25 820 випадків; Черкаська область - 17 149 випадків; Чернівецька область - 30 636 випадків; Чернігівська область - 13 955 випадків. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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