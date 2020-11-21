В Україні зафіксовано 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 57 807 випадків;
Вінницька область - 15 164 випадки;
Волинська область - 21 131 випадок;
Дніпропетровська область - 27 544 випадки;
Донецька область - 19 685 випадків;
Житомирська область - 25 664 випадки;
Закарпатська область - 21 165 випадків;
Запорізька область - 23 035 випадків;
Івано-Франківська область - 31 305 випадків;
Київська область - 29 380 випадків;
Кіровоградська область - 4 142 випадки;
Луганська область - 5 617 випадків;
Львівська область - 40 416 випадків;
Миколаївська область - 14 607 випадків;
Одеська область - 36 727 випадків;
Полтавська область - 17 942 випадки;
Рівненська область - 27 539 випадків;
Сумська область - 21 833 випадки;
Тернопільська область - 25 259 випадків;
Харківська область - 50 784 випадки;
Херсонська область - 8 359 випадків;
Хмельницька область - 25 820 випадків;
Черкаська область - 17 149 випадків;
Чернівецька область - 30 636 випадків;
Чернігівська область - 13 955 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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