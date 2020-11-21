Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 7 989 осіб, летальних випадків - 215
21 листопада (станом на 9:00) в Україні 612 665 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 813 випадків, одужало – 282 313 осіб.
В Україні зафіксовано 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

 Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 57 807 випадків;

Вінницька область - 15 164 випадки;

Волинська область - 21 131 випадок;

Дніпропетровська область - 27 544 випадки;

Донецька область - 19 685 випадків;

Житомирська область - 25 664 випадки;

Закарпатська область - 21 165 випадків;

Запорізька область - 23 035 випадків;

Івано-Франківська область - 31 305 випадків;

Київська область - 29 380 випадків;

Кіровоградська область - 4 142 випадки;

Луганська область - 5 617 випадків;

Львівська область - 40 416 випадків;

Миколаївська область - 14 607 випадків;

Одеська область - 36 727 випадків;

Полтавська область - 17 942 випадки;

Рівненська область - 27 539 випадків;

Сумська область - 21 833 випадки;

Тернопільська область - 25 259 випадків;

Харківська область - 50 784 випадки;

Херсонська область - 8 359 випадків;

Хмельницька область - 25 820 випадків;

Черкаська область - 17 149 випадків;

Чернівецька область - 30 636 випадків;

Чернігівська область - 13 955 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2020 10:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.