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ПОЛІТИКА

Моді висловив стурбованість щодо загибелі українських дітей у розмові з путіним

09 липня 2024, 15:55
Моді висловив стурбованість щодо загибелі українських дітей у розмові з путіним
Фото: Укрінформ
При цьому лідери країн висловили намір поглибити відносини.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час розмови із російським диктатором владіміром путіним згадав про українських дітей, які гинуть внаслідок російських обстрілів.

Як повідомляє Sky News, "завуальована критика" пролунала під час візиту голови індійського уряду до рф.

Моді, який не засудив російське вторгнення, сказав путіну, що смерть невинних дітей під час війни, конфлікту чи терористичної атаки є "дуже болючою". Цей коментар з'явився через кілька годин після того, як російська атака по Україні 8 липня вбила четверо дітей, а одна з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, додає Sky News.

"Хоча коментарі пана Моді залежать від тлумачення, вони, здається, не вказують на погіршення відносин [між Індією та рф]. Дійсно, вони провели день, високо оцінюючи відносини між своїми країнами та висловлюючи намір поглибити їх", — зауважили у виданні.

Ппід час візиту до рф Моді згадав війну в Україні та заявив путіну, що «немає рішення на полі бою». Він закликав очільника кремля почати мирні перемовини. За словами глави уряду Індії, "діалог і дипломатія — це шлях вперед".

владімір путін особисто пообіцяв премʼєр-міністру Індії Нарендрі Моді звільнити з військ рф усіх індійців, які підписали контракт з Міноборони.

За даними NDTV, у війні проти України брали або беруть участь близько двох десятків громадян Індії. Щонайменше двоє вже загинули. Телекомпанія зауважує, що індійців змусили воювати обманом — їм обіцяли високооплачувану роботу, але у підсумку вони підписали кабальні контракти.

У свою чергу Сполучені Штати висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з росією на тлі загарбницької війни, яку рф веде проти України.

"Я стежитиму за публічними заявами прем'єра Моді, щоб дізнатися, про що він говорив, але, як я вже сказав, ми досить чітко висловили безпосередньо Індії нашу стурбованість їхніми відносинами з росією", – зазначив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Владімір ПутінОхматдитвійна в УкраїніМодіросія загроза

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