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ПОЛІТИКА

Моді закликає індійців купувати лише вітчизняне на тлі тиску з боку США

05 серпня 2025, 09:07
Моді закликає індійців купувати лише вітчизняне на тлі тиску з боку США
Фото: Укрінформ
Моді наголосив на необхідності захищати економічні інтереси країни в умовах світової нестабільності.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, реагуючи на погрози президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, закликав громадян підтримувати національного виробника та купувати виключно індійські товари.

Як повідомляє Bloomberg, виступаючи на мітингу в північному штаті Уттар-Прадеш, Моді наголосив на необхідності захищати економічні інтереси країни в умовах світової нестабільності. "Світова економіка нині охоплена побоюваннями та невизначеністю. Відтепер єдиним критерієм наших покупок має стати походження товару: ми купуємо лише те, що створено працею індійців", - сказав він.

За інформацією джерел агентства, уряд Моді не давав офіційних розпоряджень індійським нафтопереробним підприємствам припиняти закупівлю російської нафти, і жодного рішення про зупинку імпорту не ухвалювали. Як державні, так і приватні заводи можуть і надалі обирати постачальників на власний розсуд, виходячи з комерційної доцільності.

Аналітики відзначають, що роками США заплющували очі на тісні історичні зв’язки Нью-Делі з москвою, розглядаючи Індію як ключову противагу Китаю в Азії. Однак тепер Трамп може змінити підхід, щоб використати економічний тиск на Моді як засіб впливу на кремлівського правителя путіна, який поки що відмовляється йти назустріч мирним зусиллям Вашингтона.

Адміністрація Дональда Трампа запровадила 25% мито на індійський експорт до США, а також пригрозила новими торговельними заходами, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту.

Крім того, президент США різко розкритикував Індію за вступ до БРІКС та збереження тісних зв’язків з москвою. За його словами, разом вони можуть "знищити свої мертві економіки".

ІндіяНарендра МодімитаСШАДональд Трамп

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