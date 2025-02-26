МОК намагається повернути росіян і білорусів на зимову Олімпіаду

Зимові ігри пройдуть в 2026 році в Італії.

Міжнародний олімпійський комітет закликає міжнародні федерації зимових видів спорту допустити російських і білоруських спортсменів до участі у змаганнях, аби ті могли кваліфікуватися на зимову Олімпіаду наступного року.

Про це повідомляє шведське видання SVT Sport.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну - російських і білоруських спортсменів виключили з найбільших федерацій зимових видів спорту.

Також вони були відсторонені від участі в Кубку світу з біатлону, гірськолижного спорту та лижних гонок, зокрема, а ще їх вигнали з Міжнародної федерації хокею.

Наразі у росіян і білорусів з’являється шанс взяти участь у зимових Олімпійських іграх наступного року, якщо спортивні федерації дослухаються закликів МОК.

На літній Олімпіаді в Парижі того року 15 російських спортсменів виступали під нейтральним прапором і таку ж схему МОК хоче реалізувати для Зимових Олімпійських ігор наступного року.

Проте аби це стало реалізувати потрібно, щоб російські і білоруські спортсмени повинні пройти кваліфікацію через міжнародні федерації у своєму виді спорту.

"Це не те, що кажуть: "Зробіть це, інакше ви не отримаєте від нас жодних внесків". Але вони дуже чітко кажуть, що хочуть знайти рішення, щоб нейтральні спортсмени могли брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дуже хочуть це зробити і сподіваються, що незабаром ми допустимо нейтральних спортсменів, щоб вони могли кваліфікуватися до наступного сезону", – розказало джерело виданню.

Наразі багато спортивних федерацій не планують йти на поступки МОК.

"Рішення, яке ми маємо сьогодні, полягає в тому, що Росія та Білорусь є призупиненими членами, тому це не те, що ми обговорюємо", – сказав президент Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін.

Він додав, що Олімпіада в Парижі була успішним прикладом того, як нейтральні спортсмени змагалися пліч-о-пліч з іншими. Мова йде про керівництво МОК прийме рішення щодо нейтральних спортсменів на Олімпіаді-2026.

Ще в жовтні 2023 року МОК офіційно відсторонив Олімпійський комітет росії.