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МОК не виключає участі росіян і білорусів у зимовій Олімпіаді-2026

27 липня 2025, 15:19
МОК не виключає участі росіян і білорусів у зимовій Олімпіаді-2026
Проте вони мають виступати під "нейтральним" прапором.
Міжнародний олімпійський комітет не виключає, що спортсменам з росії та білорусі дозволять взяти участь у зимовій Олімпіаді 2026 року. Проте вони мають виступати під "нейтральним" прапором.
 
Про це повідомила президентка МОК Кірсті Ковентрі, яку цитує SkiNordique.
 
За її словами, МОК поки не ухвали рішення про участь російських та білоруських спортсменів у зимових Іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. Але попередньо це можливо, якщо критерії їх участі будуть такими самими, як і на Олімпіаді-2024 у Парижі.
 
"Ми не будемо поспішати щодо зустрічей у вересні та грудні, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі", - сказала Ковентрі.
 
Для участі у Паризькій Олімпіаді росіяни і білоруси мали відповідати суворим критеріям - кваліфікуватися за спортивною ознакою, довести, що вони не підтримують війну рф проти України та не мають зв'язків з військовими.
 
Група експертів перевіряла їхні профілі. До змагань допускалися лише ті, кого було затверджено як "нейтральних індивідуальних спортсменів".
 
Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Олімпійські ігри, що пройдуть в Італії, і перші, що проводяться в Мілані.

 

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