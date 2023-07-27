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МОК закликав "делікатно" ставитися до українських спортсменів

27 липня 2023, 21:56
МОК закликав
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації та організації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають під нейтральними прапорами.

Таку заяву зробив Міжнародний олімпійський комітет після дискваліфікації Ольги Харлан на чемпіонаті світу з фехтування. 

Про це повідомляє France24

"Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами", - пише виданя. 

Сьогодні в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак після бою відмовилася потиснути їй руку. 

росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації та 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, чекаючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки й дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.

Нагадаємо, що пізніше Харлан дискваліфікували з ЧС з фехтування.
РосіяфехтуваннядискваліфікаціяМОКХарлан

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