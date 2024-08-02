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Молдавський прем’єр відповів чи повертатиме Кишинів українських чоловіків

02 серпня 2024, 19:05
Молдавський прем’єр відповів чи повертатиме Кишинів українських чоловіків
Фото: ria.ru
За його словами, країна дотримуватиметься міжнародного законодавства з прав людини.

Молдова буде дотримуватись міжнародного законодавства з прав людиниву питанні українських чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації. 

Про це прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан сказав в інтерв'ю  порталу NewsMaker.

Главу уряду попросили прокоментувати можливість повернення українських чоловіків на Батьківщину. 

"Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил і прав людини. Ми діятимемо відповідно до законів, які існують у міжнародному праві", -  - заявив Речан.

Пи уточнення журналістів, що це означає - він сказав, що Молдова не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків з українським громадянством. 

"Ми дотримуватимемося міжнародного законодавства з прав людини", - додав прем’єр Молдови.

 
війна в УкраїніМолдовамобілізація

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