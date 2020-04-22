Молдова дозволила спортсменам нацзбірної відновити тренування надворі

Решті громадян досі заборонено відвідувати ліси й парки, дитячі і спортивні майданчики та зони відпочинку. На вулицях міста заборонено збиратися групами більше 3 осіб, крім близьких родичів

Тепер члени національних збірних можуть займатися загальною фізичною підготовкою, але виключно на відкритому повітрі та з дотриманням соціальної дистанції й інших заходів безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У Молдові спортсменам-представникам національних збірних дозволили відновити тренування надворі. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій вчора, 21 квітня.

Тепер члени національних збірних можуть займатися загальною фізичною підготовкою, але виключно на відкритому повітрі та з дотриманням соціальної дистанції й інших заходів безпеки.

Крім того, з собою необхідно мати посвідчення особи та посвідчення учасника збірної, видане національними федераціями спорту.

Решті громадян досі заборонено відвідувати ліси й парки, дитячі і спортивні майданчики та зони відпочинку. На вулицях міста заборонено збиратися групами більше 3 осіб, крім близьких родичів.

Нагадаємо, Молдова запровадила надзвичайний стан у зв'язку з епідемією коронавірусу з 17 березня. З 25 березня заборонили прогулянки в парках та інших громадських місцях, до охорони порядку залучили армію.

Станом на 22 квітня, у Молдові - 2614 підтверджених заражень коронавірусом, померли - 73 хворих, одужали - 505.

На минулому тижні прем’єр-міністр Іон Кіку заявив, що якщо до 26 квітня в Молдові кількість інфікованих не перевищить 3 тисяч, то з 27 квітня відновиться робота багатьох підприємств і компаній, включаючи ресторани, кафе та готелі.

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